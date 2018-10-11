Кадыров рассказал о трудоустройстве бросившего в пассажира банку жителя Чечни

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Жителя Чечни, который бросил в пассажира общественного транспорта алюминиевую банку, устроили на работу.
Кадыров рассказал о трудоустройстве бросившего в пассажира банку жителя Чечни
  • РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что молодой человек «срочно прибыл в Грозный». Им оказался житель села Автуры, который, по его словам, выехал в Москву 7 октября, чтобы устроиться на работу.

«Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решён вопрос его трудоустройства. С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал он в Telegram.

Ранее Кадыров сообщил, что возмущён поведением жителя Чечни, который в общественном транспорте бросил банку в сидящего напротив человека. Комментируя ролик с жителем республики, глава Чечни предложил автору видео срочно явиться в Грозный.

Сам житель Чечни принёс извинения за свой поступок. Видеозапись с извинениями опубликовало ФАН

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