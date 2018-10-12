В Роспотребнадзоре отчитались о проверке качества мясной продукции в Калининградской области

Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области проверили с начала года деятельность 135 субъектов, занимающихся реализацией мясной продукции, и 60 субъектов, производящих такую продукцию. Об этом сообщает «Янтарный край».

Исследования показали, что проб с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы, антибиотиков, радиоактивных веществ и содержащих гельминты не обнаружено.

По микробиологическим показателям не отвечали требованиям техрегламентов 30 проб (5,2%).

Также выявлены факты оборота мяса и мясной продукции с нарушением условий хранения и сроков годности, реализации продукции без документов о безопасности, другие нарушения.

В отношении юрлиц и должностных лиц вынесено 196 постановлений об административных штрафах на общую сумму 1,3 млн рублей.

Снята с реализации и утилизирована 121 партия некачественной продукции весом более 3 тыс. кг.

Ранее Newinform сообщало, что «Росконтроль» отчитался о проверке рынка крабовых палочек.