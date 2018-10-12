В Роспотребнадзоре отчитались о проверке качества мясной продукции в Калининградской области
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Исследования показали, что проб с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы, антибиотиков, радиоактивных веществ и содержащих гельминты не обнаружено.
По микробиологическим показателям не отвечали требованиям техрегламентов 30 проб (5,2%).
Также выявлены факты оборота мяса и мясной продукции с нарушением условий хранения и сроков годности, реализации продукции без документов о безопасности, другие нарушения.
В отношении юрлиц и должностных лиц вынесено 196 постановлений об административных штрафах на общую сумму 1,3 млн рублей.
Снята с реализации и утилизирована 121 партия некачественной продукции весом более 3 тыс. кг.
Ранее Newinform сообщало, что «Росконтроль» отчитался о проверке рынка крабовых палочек.