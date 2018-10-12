Первые поезда МЦД начнут тестировать в декабре

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Первые поезда Московских центральных диаметров (МЦД) начнут тестировать в декабре 2018 года. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра столицы.
Первые поезда МЦД начнут тестировать в декабре
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Отмечается, что поезда будут ездить по выделенным маршрутам без пассажиров.

«Первые два диаметра планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года. По ним будут ходить новые поезда городского типа «Иволга».  Работать МЦД будет по такому же графику, как и метрополитен, а оплатить проезд можно будет картой «Тройка», — уточняется в тексте.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании передавал, что в приложении ЦППК стала доступна онлайн-библиотека для чтения книг в дороге.

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