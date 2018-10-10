В приложении ЦППК появилась онлайн-библиотека для чтения в дороге

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В приложении Центральной пригородной пассажирской компании стала доступна онлайн-библиотека для чтения книг в дороге, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
В приложении ЦППК появилась онлайн-библиотека для чтения в дороге
  • РИА Новости

Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству с сервисом «ЛитРес».

Кнопка «Книги бесплатно» добавлена в приложение «Расписание и билеты ЦППК». Там представлена подборка из 100 книг, в том числе в формате аудио.

Список будет обновляться каждые три месяца. В первом списке есть «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Фауст» Гёте, «Преступление и наказание» Достоевского, «Вий» Гоголя, «Она & Он» Марка Леви, «Посмотри на меня» Сесилии Ахерн и другие произведения.

Ранее m24 сообщало, что на станциях московского метро начали размещать виртуальные книжные полки.

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