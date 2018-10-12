СК возбудил дело по факту ДТП в Чувашии
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«В связи с выявленными нарушениями в деятельности хозяйствующих субъектов, в чьём владении находятся указанные автотранспортные средства… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
В четверг, 11 октября, на 647-м км трассы М7 столкнулись микроавтобус и грузовик.
По данным Центрального регионального центра МЧС России, в ДТП могли погибнуть 12 человек.
Следственным управлением МВД по региону было возбуждено уголовное дело.