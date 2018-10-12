Путин поручил разработать программу развития Дальнего Востока до 2035 года
- РИА Новости
Отмечается, что поручения касаются правительства совместно с органами государственной власти субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также заинтересованными организациями, общественными и деловыми объединениями.
«Подготовить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года и внести в администрацию президента… Срок — 1 сентября 2019 года», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока.