Путин поручил разработать программу развития Дальнего Востока до 2035 года

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2019 года разработать и представить в Кремль национальную программу развития Дальнего Востока, рассчитанную до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Отмечается, что поручения касаются правительства совместно с органами государственной власти субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также заинтересованными организациями, общественными и деловыми объединениями.

«Подготовить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года и внести в администрацию президента… Срок — 1 сентября 2019 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока.