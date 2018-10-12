Путин поручил разработать программу развития Дальнего Востока до 2035 года

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2019 года разработать и представить в Кремль национальную программу развития Дальнего Востока, рассчитанную до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
Путин поручил разработать программу развития Дальнего Востока до 2035 года
  • РИА Новости

Отмечается, что поручения касаются правительства совместно с органами государственной власти субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также заинтересованными организациями, общественными и деловыми объединениями.

«Подготовить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года и внести в администрацию президента… Срок — 1 сентября 2019 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока.

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