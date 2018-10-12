Семьи погибших в ДТП в Чувашии получат финансовую помощь

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Семьи погибших, а также пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и грузовика в Чувашии получат от властей региона финансовую помощь. Об этом сообщили в администрации главы республики.
Семьи погибших в ДТП в Чувашии получат финансовую помощь
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Семье каждого погибшего будет оказана единовременная материальная помощь в размере 250 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей будет выплачено каждому пострадавшему», — говорится в тексте.

11 октября стало известно, что на 647-м км трассы М7 столкнулись микроавтобус и грузовик. 

По уточнённым данным, в результате инцидента погибли 11 человек, девять получили травмы различной степени тяжести.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

12 октября в Чувашии объявлено днём траура.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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