Семьи погибших в ДТП в Чувашии получат финансовую помощь
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- РИА Новости
«Семье каждого погибшего будет оказана единовременная материальная помощь в размере 250 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей будет выплачено каждому пострадавшему», — говорится в тексте.
11 октября стало известно, что на 647-м км трассы М7 столкнулись микроавтобус и грузовик.
По уточнённым данным, в результате инцидента погибли 11 человек, девять получили травмы различной степени тяжести.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
12 октября в Чувашии объявлено днём траура.
Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.