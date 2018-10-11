Минобороны провело учения стратегических ядерных сил

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Министерство обороны России по поручению Верховного главнокомандующего — президента России Владимира Путина — провело учения стратегических ядерных сил.
Минобороны провело учения стратегических ядерных сил
  • РИА Новости

«Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолётами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Отмечается, что все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены единой космической системой и наземными радиолокационными станциями. 

Уточняется, что все учебные цели на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа были поражены.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» показали высокую мобильность и слаженность войск.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал учения «Восток-2018».

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