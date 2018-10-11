Глава Башкирии подал в отставку

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Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что досрочно уходит в отставку, соответствующее обращение он направил президенту.
Глава Башкирии подал в отставку
  • РИА Новости

«Это моё личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность», — цитирует ТАСС Хамитова.

По его словам, руководители региона «в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно».

Ранее о своей отставке заявил губернатор Курской области Александр Михайлов

Он отмечал, что область должна развиваться «под руководством молодого руководителя».

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