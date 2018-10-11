Глава Башкирии подал в отставку

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что досрочно уходит в отставку, соответствующее обращение он направил президенту.

«Это моё личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность», — цитирует ТАСС Хамитова.

По его словам, руководители региона «в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно».

Ранее о своей отставке заявил губернатор Курской области Александр Михайлов.

Он отмечал, что область должна развиваться «под руководством молодого руководителя».