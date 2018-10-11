Захарова: информационная блокада Крыма прорвана на международном уровне

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Информационная блокада Крыма прорвана на международном уровне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: информационная блокада Крыма прорвана на международном уровне
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

«Мне кажется, и я ещё раз говорю, что эта информационная блокада уже прорвана. У нас есть примеры участия крымских журналистов в международных форумах дистанционно и непосредственно личного участия», — цитирует её ТАСС.

В конце сентября делегация из Норвегии приехала в Крым. В ходе визита её глава Хендрик Вебер заявил, что Крым является законной частью России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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