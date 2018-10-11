В Новосибирске на подготовку проекта новой станции метро могут выделить 145 млн рублей

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В Новосибирске могут выделить 145 млн рублей на подготовку проекта по строительству станции метро «Спортивная», передаёт портал ВашГород.ру.
В Новосибирске на подготовку проекта новой станции метро могут выделить 145 млн рублей
  • РИА Новости

«Мэрия готова выделить 145 млн на разработку проектной документации для строительства инфраструктуры», — говорится в сообщении мэрии.

120 млн предполагается направить непосредственно на проект станции, пешеходного тоннеля в дамбе Октябрьского моста, объектов уличной дорожной сети, а остальные 25 млн — на проект по благоустройству набережной, которая будет расположена рядом.

В настоящее время Новосибирск готовится к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года.

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