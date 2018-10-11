СК просит арестовать вице-президента ОАК по делу о мошенничестве

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Следствие попросило арестовать вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.
СК просит арестовать вице-президента ОАК по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Отмечается, что Герасимов является вице-президентом ОАК по государственной авиации специального назначения, на этой должности он находится с октября 2015 года.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника Центра связи ФСИН Игоря Шайкова и двух его заместителей уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 млн рублей.




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