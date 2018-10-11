СК просит арестовать вице-президента ОАК по делу о мошенничестве
- РИА Новости
«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Отмечается, что Герасимов является вице-президентом ОАК по государственной авиации специального назначения, на этой должности он находится с октября 2015 года.
Ранее сообщалось, что бывшего начальника Центра связи ФСИН Игоря Шайкова и двух его заместителей уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 млн рублей.