Троих экс-сотрудников ФСИН обвинили в махинациях при закупках

Бывшего начальника Центра связи ФСИН Игоря Шайкова и двух его заместителей уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК, бывшие сотрудники вступили в преступный сговор и обеспечили победу в аукционе по закупке компьютеров ФГУП «НТЦ «Атлас».

Двое соучастников — Игорь Шайков и Андрей Красюнков — находятся под стражей, их предполагаемый сообщник Павел Щетинин скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника колонии в Новотроицке Оренбургской области подозревается в совершении противоправных действий в отношении заключённых.