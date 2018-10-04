Троих экс-сотрудников ФСИН обвинили в махинациях при закупках

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Бывшего начальника Центра связи ФСИН Игоря Шайкова и двух его заместителей уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 миллионов рублей.
Троих экс-сотрудников ФСИН обвинили в махинациях при закупках
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК, бывшие сотрудники вступили в преступный сговор и обеспечили победу в аукционе по закупке компьютеров ФГУП «НТЦ «Атлас».

Двое соучастников — Игорь Шайков и Андрей Красюнков — находятся под стражей, их предполагаемый сообщник Павел Щетинин скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника колонии в Новотроицке Оренбургской области подозревается в совершении противоправных действий в отношении заключённых.

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