Замначальника колонии в Оренбуржье подозревается в превышении полномочий
- РИА Новости
«Замначальника ИК-3 в Новотроицке Оренбургской области 37-летний Евгений Матыцин вместе с подчинёнными совершал противоправные действия в отношении осуждённых с целью дальнейшего склонения их к сотрудничеству с администрацией», — говорится в сообщении СК в Twitter.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.
Ранее во ФСИН рассказали о выявлении 42 случаев неправомерных действий сотрудников российских колоний.