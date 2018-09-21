Замначальника колонии в Оренбуржье подозревается в превышении полномочий

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Заместитель начальника колонии в Новотроицке Оренбургской области подозревается в совершении противоправных действий против заключённых, сообщает Следственный комитет России.
Замначальника колонии в Оренбуржье подозревается в превышении полномочий
  • РИА Новости

«Замначальника ИК-3 в Новотроицке Оренбургской области 37-летний Евгений Матыцин вместе с подчинёнными совершал противоправные действия в отношении осуждённых с целью дальнейшего склонения их к сотрудничеству с администрацией», — говорится в сообщении СК в Twitter.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Ранее во ФСИН рассказали о выявлении 42 случаев неправомерных действий сотрудников российских колоний.

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