Замначальника колонии в Оренбуржье подозревается в превышении полномочий

Заместитель начальника колонии в Новотроицке Оренбургской области подозревается в совершении противоправных действий против заключённых, сообщает Следственный комитет России.

«Замначальника ИК-3 в Новотроицке Оренбургской области 37-летний Евгений Матыцин вместе с подчинёнными совершал противоправные действия в отношении осуждённых с целью дальнейшего склонения их к сотрудничеству с администрацией», — говорится в сообщении СК в Twitter.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Ранее во ФСИН рассказали о выявлении 42 случаев неправомерных действий сотрудников российских колоний.