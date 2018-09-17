В Ленинградской области полицейских обвиняют в насилии, повлёкшем смерть задержанного

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В Ленинградской области трёх полицейских обвиняют в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура региона.
В Ленинградской области полицейских обвиняют в насилии, повлёкшем смерть задержанного
  • РИА Новости

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению трёх сотрудников полиции 112 ОП ОМВД России по Кировскому району ЛО и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в совершении преступлений, предусмотренных пп. а, в ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), ч. 4 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемые полицейские незаконно применили насилие к задержанному по подозрению в хищении имущества. В результате он скончался. 

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский городской суд.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейским при задержании нетрезвого мужчины в московском аэропорту Домодедово.

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