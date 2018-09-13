СК КЧР объявил в розыск сотрудника полиции в рамках расследования дела о пытках током
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«По ранее возбуждённому уголовному делу объявлен в розыск 34-летний Рустам Жилетежев... который подозревается в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России)», — указывается в заявлении.
По имеющимся данным, в конце августа в следственное управление поступило заявление 38-летнего жителя КЧР о пытках, применённых в отношении него сотрудниками центра, среди которых был и Жилетежев.
Потерпевший пояснил, что полицейские склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершённому преступлению, а после того как он отказался давать показания, его стали пытать, в том числе и электрическим током.
«Согласно акту судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего выявлены рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока (электрометка), а также кровоподтёки затылочной области и левого глаза», — указывается в сообщении.
Следователи полагают, что Жилетежев умышленно скрывается от органов следствия, препятствуя расследованию уголовного дела.
Ранее сообщалось, что Жилетежев стал фигурантом дела о пытках.