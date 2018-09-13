СК КЧР объявил в розыск сотрудника полиции в рамках расследования дела о пытках током

Сотрудники СК по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) заявили, что в розыск объявлен работник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Рустам Жилетежев. Его подозревают в пытках током жителя региона.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По ранее возбуждённому уголовному делу объявлен в розыск 34-летний Рустам Жилетежев... который подозревается в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России)», — указывается в заявлении.

По имеющимся данным, в конце августа в следственное управление поступило заявление 38-летнего жителя КЧР о пытках, применённых в отношении него сотрудниками центра, среди которых был и Жилетежев.

Потерпевший пояснил, что полицейские склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершённому преступлению, а после того как он отказался давать показания, его стали пытать, в том числе и электрическим током.

«Согласно акту судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего выявлены рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока (электрометка), а также кровоподтёки затылочной области и левого глаза», — указывается в сообщении.

Следователи полагают, что Жилетежев умышленно скрывается от органов следствия, препятствуя расследованию уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Жилетежев стал фигурантом дела о пытках.