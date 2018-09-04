Замглавы отдела борьбы с экстремизмом ГУ МВД России по СКФО стал фигурантом дела о пытках
- РИА Новости
Об этом сообщается на канале СК России в WhatsApp.
Как заявили в ведомстве, от 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики поступило заявление о пытках, в том числе электрическим током, которые к нему применили сотрудники полиции, среди которых был Жилетежев.
Отмечается, что на теле потерпевшего были зафиксированы кровоподтёки и следы контакта с проводником электрического тока.
Ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний завершила проверку своих учреждений на предмет насилия в отношении заключённых. В результате было выявлено 42 случая неправомерных действий сотрудников ведомства по всей России за последний год. Руководство ФСИН не было удовлетворено итогами служебного разбирательства, проведённого в ярославской колонии после публикации видео с избиением осуждённого, и назначило новое расследование.