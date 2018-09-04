Замглавы отдела борьбы с экстремизмом ГУ МВД России по СКФО стал фигурантом дела о пытках

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В отношении замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева возбуждено уголовное дело о пытках током.
Замглавы отдела борьбы с экстремизмом ГУ МВД России по СКФО стал фигурантом дела о пытках
  • РИА Новости

Об этом сообщается на канале СК России в WhatsApp.

Как заявили в ведомстве, от 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики поступило заявление о пытках, в том числе электрическим током, которые к нему применили сотрудники полиции, среди которых был Жилетежев.

Отмечается, что на теле потерпевшего были зафиксированы кровоподтёки и следы контакта с проводником электрического тока.

Ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний завершила проверку своих учреждений на предмет насилия в отношении заключённых. В результате было выявлено 42 случая неправомерных действий сотрудников ведомства по всей России за последний год. Руководство ФСИН не было удовлетворено итогами служебного разбирательства, проведённого в ярославской колонии после публикации видео с избиением осуждённого, и назначило новое расследование.

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