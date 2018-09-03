«Вели себя ненадлежащим образом»: ФСИН выявила более 40 случаев превышения должностных полномочий своими сотрудниками

Федеральная служба исполнения наказаний завершила проверку своих учреждений на предмет насилия в отношении заключённых. В результате было выявлено 42 случая неправомерных действий сотрудников ведомства по всей России за последний год. ФСИН также посчитала недостаточными итоги служебного разбирательства, проведённого в ярославской колонии после видео с избиением осуждённого, и назначила новое. Эксперты отмечают, что проблема превышения должностных полномочий работниками пенитенциарных учреждений носит системный характер.

Более 40 случаев превышения служебных полномочий охранниками исправительных учреждений выявила тотальная внутренняя проверка Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Валерия Максименко.

«42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключённых. Более предметно даст оценку следствие», — сказал он в интервью ТАСС.

Максименко также заявил, что центральный аппарат службы проверяет факты нарушений не только в Ярославской области, где произошёл резонансный инцидент с избиением заключённого Евгения Макарова, но и по всей стране. При этом заместитель главы ФСИН подтвердил, что в отношении ярославской колонии будет проведена повторная проверка.

«В связи с тем, что исследование обстоятельств происшествия ярославским УФСИН не было проведено полно, объективно и всесторонне, директором службы принято решение об отмене результатов служебной проверки и назначении в отношении руководства УФСИН России по Ярославской области и членов комиссии дополнительной проверки представителями центрального аппарата ФСИН, которая в настоящее время ещё не завершена», — отметил он.

Замглавы исправительного ведомства подчеркнул, что после публикации видео пыток, руководство министерства распорядилось создать специальные комиссии в каждом регионе, задачей которых стала перепроверка фактов законности применения силы и спецсредств по отношению к осужденным в течение последнего года.

Первоначальные отчёты работы комиссии не содержали фактов каких-либо серьёзных нарушений на местах. Но в центральном аппарате такие выводы подвергли сомнению. В ходе повторной, более строгой проверки нашла подтверждение информация о 42 случаях нарушений прав заключённых. По словам Максименко, в рамках этого расследования были исследованы видеозаписи и некоторые другие материалы, свидетельствующие о том, что сотрудники ФСИН «вели себя, как минимум, ненадлежащим образом».

Среди 42 выявленных доказательств нарушений есть и видеозапись избиения осужденного в той же ярославской ИК-1, пытки в которой предала гласности «Новая газета» 20 августа.

Замглавы ФСИН заявил, что подобные действия сотрудников исправительных колоний дискредитируют всю пенитенциарную систему. «Все, кто фигурировал в новой ярославской видеозаписи, будут уволены. Как и те, кто запечатлён на других записях, которые мы выявили», — передаёт ТАСС слова чиновника.

Волна проверок

Проблема соблюдения прав заключённых оказалась в фокусе общественного внимания после публикации видео избиения сотрудниками ярославской ИК-1 заключённого Евгения Макарова. На записи видно, как группа людей в форме ФСИН на протяжении не менее десяти минут наносят удары резиновыми дубинками и кулаками заключенному в одном из помещений колонии.

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По факту избиения, произошедшего в июне 2017 года — за год до публикации видеоматериала, — было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Расследование дела передано в главное управление Следственного комитета по личному поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

К настоящему моменту в рамках этого расследования арестованы уже 11 человек, подозреваемых в избиении Макарова. Ещё одному избрана более мягкая мера пресечения в виде домашнего ареста.

Самому потерпевшему предоставлена госзащита. Ответственность за её исполнение возложена на администрацию другой ярославской колонии — ИК-8, в которой Макаров теперь продолжает отбывать наказание.

По словам адвокатов фонда «Общественный вердикт», обеспечивающих юридическую защиту пострадавшего, в ИК-8 на заключённого продолжают оказывать давление.

«Макаров утверждает, что его продолжают провоцировать сотрудники ИК-8, которые имеют к нему доступ, — рассказала RT юрист Ирина Бирюкова. — Об этом он напрямую заявлял в суде при рассмотрении материалов арестов новых сотрудников. Я знаю, что его посещал представитель прокуратуры, однако о конкретных мерах в связи с сложившейся ситуацией мне неизвестно».

Бирюкова подчеркнула, что, несмотря на определённые сложности в новой колонии, надзиратели по отношению к Макарову физическое насилие не применяли.

На волне общественного внимания в СМИ стали появляться новые публикации о случаях насилия над заключёнными в российских исправительных учреждениях.

Так, на минувшей неделе стало известно о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении заключённого татарстанской колонии № 18 в августе 2018 года. За последние полтора месяца аналогичные дела возбуждались также в Чите, Калининграде, Брянске и других российских регионах.

Системные нарушения

Проблема превышения должностных полномочий работниками пенитенциарных учреждений носит системный характер, отметил член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин, комментируя RT заявление Валерия Максименко.

«Руководство ФСИН и колоний прекрасно понимают, что упомянутые 42 нарушения, скорее всего — никакие не эксцессы, а системное явление. Ведомство уже давно пытается бороться с должностными преступлениями своих сотрудников при помощи тотального видеонаблюдения, но это не помогает полностью искоренить эту проблему. Важна ведь не камера и не видеорегистратор. Важен человек, который его носит, а потом отсматривает запись», — сказал он.

Он подчеркнул роль общественных организаций для расследования подобных нарушений. По его словам, именно Общественные наблюдательные комиссии и другие правозащитные структуры должны обеспечивать качественную обратную связь для руководства ФСИН и надзорных органов, «чтобы до прокуроров, следователей, директора ФСИН не доходил искажённый сигнал».

По мнению Каляпина, история с избитым в ярославской ИК-1 Евгением Макаровым является рядовой для российской пенитенциарной системы.

«Подобных сообщений о побоях, как в Ярославле, много. Отличие лишь в том, что здесь появилось видео, — рассказал RT член президентского совета. —Примеров, когда людей в колониях избивали и даже убивали, — много. Для того, чтобы добиться расследования этих случаев уходили года. А видео из колонии — его посмотрели миллионы людей. Поэтому ФСИН и правоохранительные органы были вынуждены на это реагировать».

Правозащитник также предположил, что проблемы во ФСИН могут быть связаны с нехваткой сотрудников, с которой сталкивается ведомство.

«В целом, система наказаний в России испытывает кадровый голод, — посетовал Каляпин. — Сотрудники это прекрасно понимают, и считают себя незаменимыми, так как мало кто хочет ехать в отдалённые регионы на службу в колониях».