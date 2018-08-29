СК возбудил уголовное дело после беспорядков в пермской колонии

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Следственный комитет завёл уголовное дело по факту беспорядков в пермской колонии №37.
СК возбудил уголовное дело после беспорядков в пермской колонии
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Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

«По результатам проведённой доследственной проверки по факту дезорганизации деятельности ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 321 УК России («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»)», — говорится в сообщении.

Ранее в Пермском крае начали проверку по факту попытки осуждённых организовать массовые беспорядки в исправительной колонии №37. В ФСИН рассказали о причинах произошедшего.

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