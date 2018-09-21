В Челябинской области вынесли приговор экс-главе сельского поселения по делу о мошенничестве
- РИА Новости
Габитов признан виновным в мошенничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Он выдавал нескольким местным жителям фиктивные справки на землю. Чиновника задержали в январе 2018 года.
Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 900 тыс. рублей. Габитову также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что дело по факту крупного мошенничества в ИжГТУ передано в суд.