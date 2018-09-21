В Челябинской области вынесли приговор экс-главе сельского поселения по делу о мошенничестве

В Челябинской области вынесли приговор экс-главе Алишевского сельского поселения Раилю Габитову, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Габитов признан виновным в мошенничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Он выдавал нескольким местным жителям фиктивные справки на землю. Чиновника задержали в январе 2018 года.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 900 тыс. рублей. Габитову также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что дело по факту крупного мошенничества в ИжГТУ передано в суд.