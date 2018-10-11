СК возбудил дело по факту интимной переписки учительницы из Канска с учеником

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СК возбудил уголовное дело по факту интимной переписки 30-летней учительницы из Канска Светланы Филипповой с 15-летним учеником. Об этом сообщила RT старший помощник руководителя СУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
СК возбудил дело по факту интимной переписки учительницы из Канска с учеником
  • РИА Новости

«Учительницу опросили, она всё, в общем-то, признаёт — что она действительно предлагала ученику встречаться, готова была дождаться его 18-летия. Но в то же время она ему прямым текстом не предлагала вступать в интимные отношения. То есть это она так просто выражала свою любовь и симпатию», — отметила Шаманская.

Она добавила, что Филипповой была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, лингвисты проведут анализ текста переписки учительницы с подростком, чтобы установить, был ли в словах Филипповой сексуальный подтекст.

Отмечается, что по факту интимной переписки Филипповой с 15-летним учеником возбуждено уголовное дело по статье 175 УК России («Развратные действия»). 

Подробнее — в материале RT.

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