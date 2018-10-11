В СК назвали сроки расследования обрушения моста в Приамурье
- © 28.mchs.gov.ru
«Расследование идёт. Срок расследования — два месяца, но такие дела, как правило, занимают больше времени», — заявил Лубинский.
Он добавил, что для проведения экспертиз будут использованы части конструкции, сделаны фотографии места происшествия.
Ранее сообщалось, что в СК начали доследственную проверку по факту частичного обрушения автомобильного моста.
9 октября стало известно, что в городе Свободном мост рухнул на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.