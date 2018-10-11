В СК назвали сроки расследования обрушения моста в Приамурье

Короткая ссылка
Следственные органы, предварительно, установили, что причины обрушения автомобильного моста в районе станции Свободный Амурской области будут названы не ранее, чем через два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексея Лубинского.
В СК назвали сроки расследования обрушения моста в Приамурье
  • © 28.mchs.gov.ru

«Расследование идёт. Срок расследования — два месяца, но такие дела, как правило, занимают больше времени», — заявил Лубинский.

Он добавил, что для проведения экспертиз будут использованы части конструкции, сделаны фотографии места происшествия.

Ранее сообщалось, что в СК начали доследственную проверку по факту частичного обрушения автомобильного моста.

9 октября стало известно, что в городе Свободном мост рухнул на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить