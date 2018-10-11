В СК назвали сроки расследования обрушения моста в Приамурье

Следственные органы, предварительно, установили, что причины обрушения автомобильного моста в районе станции Свободный Амурской области будут названы не ранее, чем через два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексея Лубинского.

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«Расследование идёт. Срок расследования — два месяца, но такие дела, как правило, занимают больше времени», — заявил Лубинский. Он добавил, что для проведения экспертиз будут использованы части конструкции, сделаны фотографии места происшествия. Ранее сообщалось, что в СК начали доследственную проверку по факту частичного обрушения автомобильного моста. 9 октября стало известно, что в городе Свободном мост рухнул на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.