СК начал проверку по факту обрушения моста в Приамурье

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту частичного обрушения автомобильного моста в городе Свободном Амурской области, сообщает региональное СУ СК России.

«9 октября 2018 года в городе Свободном Амурской области произошло частичное обрушение автомобильного моста, проходящего над железнодорожными путями. По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.