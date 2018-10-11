На Урале умер один из пострадавших в ДТП с автобусом

В Свердловской области умер водитель легкового автомобиля, пострадавший в результате ДТП с автобусом в Каменске-Уральском.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Водитель скончался ночью в больнице», — заявил Горелых.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлёкшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК России).

Ранее стало известно, что в Красногорском районе города Каменск-Уральский произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 16 человек.