В результате ДТП с участием автобуса на Урале пострадали 12 человек
- РИА Новости
Инцидент произошёл в Красногорском районе города Каменск-Уральский.
«По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 1979 года рождения, выехал на полосу встречного движения при совершении обгона через сплошную и в результате допустил лобовое столкновение с автобусом», — уточнил собеседник агентства.
В результате ЧП пострадали водитель и пассажир автомобиля, а также 10 пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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