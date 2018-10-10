В результате ДТП с участием автобуса на Урале пострадали 12 человек

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В Свердловской области в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.
В результате ДТП с участием автобуса на Урале пострадали 12 человек
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в Красногорском районе города Каменск-Уральский.

«По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 1979 года рождения, выехал на полосу встречного движения при совершении обгона через сплошную и в результате допустил лобовое столкновение с автобусом», — уточнил собеседник агентства. 

В результате ЧП пострадали водитель и пассажир автомобиля, а также 10 пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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