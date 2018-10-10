В прокуратуре уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

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В прокуратуре Свердловской области заявили, что число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в регионе возросло до 16. Об этом сообщила ТАСС представитель ведомства Марина Канатова.
В прокуратуре уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
  • РИА Новости

«Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку в связи с сообщением о ДТП. По предварительным данным, 16 пострадавших, при этом из них четверо детей», — рассказала она.

Ранее стало известно, что в Красногорском районе города Каменск-Уральский произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля.

В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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