В прокуратуре уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
- РИА Новости
«Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку в связи с сообщением о ДТП. По предварительным данным, 16 пострадавших, при этом из них четверо детей», — рассказала она.
Ранее стало известно, что в Красногорском районе города Каменск-Уральский произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля.
В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.