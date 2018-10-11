Монгольские и российские военные в ходе учений проводят контртеррористическую операцию

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Военнослужащие Монголии и России в рамках учений «Селенга-2018» приступили к проведению контртеррористической операции на полигоне Бурдуны в Бурятии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Совместная группировка военнослужащих России и Монголии приступила к проведению контртеррористической операции», — заявили в пресс-службе.

Военные двух стран провели первый этап практических действий с боевой стрельбой, отработав порядок огневого поражения условного противника и взаимодействие с авиацией.

Также в ходе учений впервые была продемонстрирована огневая мощь тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».

Ранее стало известно, что российско-монгольские учения «Селенга-2018» продлятся до 12 октября.

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