Монгольские и российские военные в ходе учений проводят контртеррористическую операцию
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
«Совместная группировка военнослужащих России и Монголии приступила к проведению контртеррористической операции», — заявили в пресс-службе.
Военные двух стран провели первый этап практических действий с боевой стрельбой, отработав порядок огневого поражения условного противника и взаимодействие с авиацией.
Также в ходе учений впервые была продемонстрирована огневая мощь тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».
Ранее стало известно, что российско-монгольские учения «Селенга-2018» продлятся до 12 октября.