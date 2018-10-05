Российские и монгольские военные отработали огневое поражение условного противника

В ходе учений «Селенга-2018» российские и монгольские военные совместно отработали огневое поражение условного противника. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии совместно отработали порядок огневого поражения условного противника, а также вопросы взаимодействия с вертолётами армейской авиации ВВО», — заявили в пресс-службе.

В учениях были задействованы танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерия и реактивные системы залпового огня «Ураган».

Отмечается, что были поражены все цели.

1 октября в Бурятии стартовали российско-монгольские учения «Селенга-2018», они продлятся до 12 октября.

В апреле «Известия» сообщали, что в Крыму на дежурство заступили новейшие российские радиолокационные станции (РЛС) «Небо-М».