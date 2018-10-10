В Москве намерены построить более 70 объектов здравоохранения до конца 2021 года

В Москве собираются построить более 70 объектов здравоохранения за счёт бюджета до конца 2021 года, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.

Как заявил заммэра Марат Хуснуллин, соответствующие расходы заложены в адресную инвестиционную программу.

За три года запланировано строительство 33 поликлиник на 17 тыс. посещений в смену, 24 больничных корпусов, шести подстанций скорой помощи и ряда других объектов.

Кроме того, должно быть завершено возведение нескольких крупных объектов, среди которых многопрофильная больница с роддомом в посёлке Коммунарка.

Ранее НСН сообщала, что в Москве создали службу медицинского патронажа.