В Москве намерены построить более 70 объектов здравоохранения до конца 2021 года

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В Москве собираются построить более 70 объектов здравоохранения за счёт бюджета до конца 2021 года, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
В Москве намерены построить более 70 объектов здравоохранения до конца 2021 года
  • РИА Новости

Как заявил заммэра Марат Хуснуллин, соответствующие расходы заложены в адресную инвестиционную программу.

За три года запланировано строительство 33 поликлиник на 17 тыс. посещений в смену, 24 больничных корпусов, шести подстанций скорой помощи и ряда других объектов.

Кроме того, должно быть завершено возведение нескольких крупных объектов, среди которых многопрофильная больница с роддомом в посёлке Коммунарка.

Ранее НСН сообщала, что в Москве создали службу медицинского патронажа.

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