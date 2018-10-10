В Росавиации заявили о неисправности двигателя выкатившегося с ВПП SSJ100
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«Самолёт RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью — деактивировано реверсивное устройство двигателя №2», — говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно ограничениям перечня минимального оборудования, выполнение посадки с «деактивированными реверсами двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4».
«Был зафиксирован гололёд, значения коэффициента сцепления после замера составили 0,25/0,32/0,25», — подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что это может свидетельствовать о «ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов лётного поля аэродромной службой аэропорта Якутск».
Ранее стало известно, что Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия».
9 октября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» после приземления выкатился за пределы ВПП.
Подробнее — в материале RT.