В Росавиации заявили о неисправности двигателя выкатившегося с ВПП SSJ100

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», который выкатился за пределы ВПП в Якутске, эксплуатировался с отложенной неисправностью двигателя, заявили в пресс-службе Росавиации.

РИА Новости

«Самолёт RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью — деактивировано реверсивное устройство двигателя №2», — говорится в сообщении. Как отмечается, согласно ограничениям перечня минимального оборудования, выполнение посадки с «деактивированными реверсами двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4». «Был зафиксирован гололёд, значения коэффициента сцепления после замера составили 0,25/0,32/0,25», — подчеркнули в ведомстве. Сообщается, что это может свидетельствовать о «ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов лётного поля аэродромной службой аэропорта Якутск». Ранее стало известно, что Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия». 9 октября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» после приземления выкатился за пределы ВПП. Подробнее — в материале RT.