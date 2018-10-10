Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия»

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Росавиация в 2018 году обнаружила нарушения в ходе проверки деятельности авиакомпании «Якутия», чей самолёт Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в Якутске.
Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проведения проверок «были выявлены существенные нарушения требований воздушного законодательства» России.

Отмечается, что речь идёт о нарушении максимальной продолжительности полётных смен экипажей, невыполнении техобслуживания самолётов в установленные сроки, нарушении сроков замены изделий самолёта с ограниченным ресурсом, а также фальсификации производственно-технической документации.

«По результатам проведённых проверок комиссиями Росавиации делались заключения о том, что система управления безопасностью полётов авиакомпании не в полной мере соответствует установленным требованиям», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что руководство авиакомпании «не способно принимать эффективные меры по устранению недостатков в деятельности авиапредприятия».

В настоящее время Росавиация рассматривает вопрос внесения ограничений в действие сертификата эксплуатанта авиакомпании.

9 октября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» после приземления выкатился за пределы ВПП. 

СК России возбудил уголовное дело.

Подробнее — в материале RT.

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