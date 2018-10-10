Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проведения проверок «были выявлены существенные нарушения требований воздушного законодательства» России.
Отмечается, что речь идёт о нарушении максимальной продолжительности полётных смен экипажей, невыполнении техобслуживания самолётов в установленные сроки, нарушении сроков замены изделий самолёта с ограниченным ресурсом, а также фальсификации производственно-технической документации.
«По результатам проведённых проверок комиссиями Росавиации делались заключения о том, что система управления безопасностью полётов авиакомпании не в полной мере соответствует установленным требованиям», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что руководство авиакомпании «не способно принимать эффективные меры по устранению недостатков в деятельности авиапредприятия».
В настоящее время Росавиация рассматривает вопрос внесения ограничений в действие сертификата эксплуатанта авиакомпании.
9 октября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» после приземления выкатился за пределы ВПП.
СК России возбудил уголовное дело.
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