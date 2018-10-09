В Калининградской области обсудили идею повышения возраста продажи алкоголя

В Общественной палате Калининградской области обсудили идею о повышении возраста продажи алкоголя, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В слушаниях под председательством главы проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева участвовал в том числе замминистра здравоохранения области Юрий Скалин.

«Бизнес не заинтересован в потере «интересной» целевой аудитории в возрасте 18 лет — 21 года, когда многие молодые люди могут злоупотреблять алкоголем», — заявил Хамзаев.

Со своей стороны, Скалин сказал, что повышение возрастного ценза позволит снизить в молодёжной среде количество потребляемого алкоголя и, соответственно, зависимость от него.

«Мы поддерживаем инициативу «Трезвой России» и надеемся, что такой закон будет принят», — добавил он.

По словам участников слушаний, инициативу «Закон 21» поддержали главы более 30 регионов.

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