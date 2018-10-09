В Госдуме оценили возможную замену бумажных паспортов на электронные

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Депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Щапов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможную замену бумажных паспортов на электронные.
В Госдуме оценили возможную замену бумажных паспортов на электронные
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Переход на электронный документооборот, в том числе и на электронные паспорта, — это естественный процесс цифровизации экономики. Он позволяет сэкономить огромные средства за счёт отказа от бумажного носителя», — заявил он.

Кроме того, считает Щапов, должна значительно упроститься и процедура получения и восстановления паспортов, поскольку все нужные данные есть в электронной системе в быстром доступе.

При этом депутат добавил, что необходимо обеспечить максимальную сохранность информации.

Ранее помощник заместителя секретаря Общественной палаты России Виктор Калинин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что в правительстве обсуждается возможность постепенной замены бумажных паспортов на электронные.

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