СПЧ запросил у ФСИН информацию о драке в колонии в Омской области

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Совет при президенте России по правам человека запросил у Федеральной службы исполнения наказаний информацию о массовой драке, которая произошла в исправительной колонии в Омской области. Об этом рассказал глава СПЧ Михаил Федотов.
СПЧ запросил у ФСИН информацию о драке в колонии в Омской области
  • © Табылды Кадырбеков
  • РИА Новости

«Мы запросили в ФСИН информацию... Мы хотим иметь наиболее полное представление об этом... Наш председатель постоянной комиссии по содействию общественно-наблюдательным комиссиям Андрей Владимирович Бабушкин поедет обязательно в Омск, в эту колонию. Он уже недавно как раз был в Омской области, посещал там колонии, но другие, и по поводу шестой колонии никаких таких тревожных сигналов не было», — цитирует его ТАСС.

Федотов добавил, что работа Бабушкина на месте позволит «увидеть ситуацию собственными глазами» и получить необходимую информацию.

Ранее омбудсмен Омской области выехала в колонию, где произошла массовая драка.

6 октября сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области.

Как отмечается, ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».

Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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