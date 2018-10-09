СПЧ запросил у ФСИН информацию о драке в колонии в Омской области
- © Табылды Кадырбеков
- РИА Новости
«Мы запросили в ФСИН информацию... Мы хотим иметь наиболее полное представление об этом... Наш председатель постоянной комиссии по содействию общественно-наблюдательным комиссиям Андрей Владимирович Бабушкин поедет обязательно в Омск, в эту колонию. Он уже недавно как раз был в Омской области, посещал там колонии, но другие, и по поводу шестой колонии никаких таких тревожных сигналов не было», — цитирует его ТАСС.
Федотов добавил, что работа Бабушкина на месте позволит «увидеть ситуацию собственными глазами» и получить необходимую информацию.
Ранее омбудсмен Омской области выехала в колонию, где произошла массовая драка.
6 октября сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области.
Как отмечается, ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».
Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».