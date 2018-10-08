Омбудсмен Омской области выехала в колонию, где произошла массовая драка
- РИА Новости
«Посещение ИК-6 намечено на 11:00 (08:00 мск), Ирина Михайловна (Касьянова. — RT) уже выехала. Она прояснит обстановку на месте и в ЛИУ-10 (лечебно-исправительное учреждение, относится к ИК-6) встретится с пострадавшими в ходе инцидента», — рассказал собеседник агентства.
6 октября сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области.
Как отмечается, ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».
Возбуждено уголовное дело по статье УК России «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».