В Совфеде прокомментировали увеличение турпотока в Крым за 2018 год

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.

«Основная причина увеличения турпотока — введение в строй двух наших крымских мегапроектов: строительство нового терминала в аэропорту Симферополя и введение в строй Крымского моста. Это улучшило логистику, упростило возможность приезда в Крым. Курортный сезон получился хорошим из-за погодных условий. В этом году лето было ранним и продолжительным, море тёплым. Что касается наших учреждений отдыха и туризма, то они с каждым годом становятся всё лучше с точки зрения обслуживания и ценовой политики», — сказал сенатор.

По его мнению, в будущем туристическое направление в Крыму будет только развиваться.

«Также мы обратили внимание на то, что отдыхающих c Украины было больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что существует некоторое сарафанное радио. Те, кто приехал в Крым отдохнуть и вернулся назад, донесли до украинцев, что отношение доброжелательное, условия для отдыха хорошие, цены невысокие. Качество отдыха значительно улучшилось в Крыму за последнее время. Мы думаем, что эта тенденция будет только продолжаться. Мы уже намечаем себе планы на 10 млн отдыхающих в год», — заключил Цеков.

Ранее число туристов в Крыму в 2018 году побило рекорд постсоветского периода.