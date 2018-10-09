Число туристов в Крыму в 2018 году побило рекорд постсоветского периода

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Количество туристов в Крыму в 2018 году побило рекорд постсоветского периода, сообщает «Крыминформ».
Число туристов в Крыму в 2018 году побило рекорд постсоветского периода
  • © Serguei Fomine/Russian Look
  • globallookpress.com

«На сегодня мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов — это на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

По его словам, на данный момент полуостров достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был зафиксирован в 2012 году — 6,1 млн человек.

Около 1 млн человек (16% от общего турпотока) прибыли через границу с Украиной, что на 17% больше, чем за весь 2017 год.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе предложили прописать «туристический кластер» в законе.

Также стало известно, что одним из самых популярных среди туристов российских городов стала Ялта, вошедшая в топ-10 бронирований поездок на ноябрьские праздники.

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