В Севастополе предложили прописать «туристический кластер» в законе

Председатель постоянного комитета по экономике заксобрания Севастополя Татьяна Лобач предложила прописать понятие «туристический кластер» в законе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

По словам Лобач, в городе недостаточно используется кластерный подход, закреплённый в Стратегии туризма России.

«Данное обстоятельство указывает на необходимость принятия дополнительных мер в части установления на законодательном уровне определения «туристический кластер», а также распространения в субъектах России лучших практик применения государственно-частного партнёрства», — отметила она.

Ранее председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму в Республике Крым Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил идею главы делегации из Норвегии Хенрика Вебера об открытии турфирмы по поездкам на полуостров.