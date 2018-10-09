В Крыму прокомментировали рекорд по турпотоку на полуострове

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал рекордное увеличение числа туристов в Крыму в 2018 году.
В Крыму прокомментировали рекорд по турпотоку на полуострове
  • © Serguei Fomine/Russian Look
  • globallookpress.com

«В этом году мы действительно зафиксировали рекордные показатели курортного сезона в российском Крыму. Эти цифры превышают все показатели за период нахождения в составе украинского государства. Безусловно, Крым сегодня привлекателен для российских и иностранных туристов», — заявил Ганжара.

Он также отметил, что подобных показателей в этом году удалось достигнуть «благодаря решению тех логистических вопросов, которые стояли перед республикой».

«Их успешное решение и выражается в многомиллионном туристическом потоке 2018 года. Это, конечно же, введение в эксплуатацию Крымского моста, создание нового аэропорта, который стал воздушными воротами полуострова. Но я убеждён, что это не предел тех возможностей, которыми обладает Крым. В следующем году мы ожидаем, что будет налаженное движение поездов с материковой части», — заключил он.

Ранее число туристов в Крыму в 2018 году побило рекорд постсоветского периода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить