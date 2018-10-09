В Крыму прокомментировали рекорд по турпотоку на полуострове

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал рекордное увеличение числа туристов в Крыму в 2018 году.

«В этом году мы действительно зафиксировали рекордные показатели курортного сезона в российском Крыму. Эти цифры превышают все показатели за период нахождения в составе украинского государства. Безусловно, Крым сегодня привлекателен для российских и иностранных туристов», — заявил Ганжара.

Он также отметил, что подобных показателей в этом году удалось достигнуть «благодаря решению тех логистических вопросов, которые стояли перед республикой».

«Их успешное решение и выражается в многомиллионном туристическом потоке 2018 года. Это, конечно же, введение в эксплуатацию Крымского моста, создание нового аэропорта, который стал воздушными воротами полуострова. Но я убеждён, что это не предел тех возможностей, которыми обладает Крым. В следующем году мы ожидаем, что будет налаженное движение поездов с материковой части», — заключил он.

Ранее число туристов в Крыму в 2018 году побило рекорд постсоветского периода.