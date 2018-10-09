В Татарстане проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка
- РИА Новости
По предварительной информации, инцидент произошёл 7 октября на одном из стадионов в Нижнекамске. Ребёнок госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Прокуроры намерены выяснить обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдение требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завели дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны.