В Татарстане проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка

В Татарстане проводят проверку по факту падения футбольных ворот на 10-летнего мальчика, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительной информации, инцидент произошёл 7 октября на одном из стадионов в Нижнекамске. Ребёнок госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Прокуроры намерены выяснить обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдение требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завели дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны.