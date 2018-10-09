В Татарстане проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка

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В Татарстане проводят проверку по факту падения футбольных ворот на 10-летнего мальчика, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.
В Татарстане проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка
  • РИА Новости

По предварительной информации, инцидент произошёл 7 октября на одном из стадионов в Нижнекамске. Ребёнок госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Прокуроры намерены выяснить обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдение требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завели дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны.

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