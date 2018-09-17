В Перми завели дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны

В Перми завели уголовное дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.

По данным следователей, 16 сентября подросток вместе с друзьями находился в заброшенном ангаре. Они раскачали одну из колонн и уронили её на землю. Затем они стали делать то же самое с другой, и та частично рассыпалась и упала. 13-летний мальчик скончался в медицинском учреждении.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются собственники ангара, а также лица, ответственные за его охрану и техническое состояние.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.