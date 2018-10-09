СМИ: Минздрав заявил о необходимости заменить около половины автопарка скорой помощи

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В Минздраве заявили, что около половины автопарка скорой помощи нуждается в замене. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
СМИ: Минздрав заявил о необходимости заменить около половины автопарка скорой помощи
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Наибольший износ (70%) — у автомобилей класса А, в которых не оказывается медпомощь во время транспортировки. Среди машин класса В (основной тип) изношено 36%, среди реанимобилей — 44%.

Из рекомендаций Фонда обязательного медицинского страхования о скорой помощи в системе ОМС следует, что нежелательно использовать транспортные средства старше пяти лет. Существенный износ происходит после трёх лет работы.

Ранее СМИ сообщали, что число реанимобилей в России намерены увеличить в полтора раза.

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