СМИ: Число реанимобилей в России намерены увеличить в полтора раза

Число реанимобилей в России собираются увеличить в полтора раза, сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию паспорта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленного Минтрансом.

Из документа следует, что до конца 2020 года будет приобретено не менее 844 машин скорой помощи класса С. Их планируется использовать для выездов к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Ответственными за данный пункт назначены Минздрав и власти регионов.

Такие автомобили предназначены для работы реанимационных бригад, которые могут прямо в пути стабилизировать состояние пострадавшего, остановить кровотечение или провести интенсивную терапию.

В Минздраве заявили, что в настоящее время в распоряжении медицинских организаций находится 1337 реанимобилей.

В пресс-службе Минтранса сказали, что «до утверждения паспорта проекта комментарии по данному вопросу пока преждевременны».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье смертность в результате ДТП снизилась на 5,3% в январе — апреле.