СМИ: Число реанимобилей в России намерены увеличить в полтора раза
- РИА Новости
Из документа следует, что до конца 2020 года будет приобретено не менее 844 машин скорой помощи класса С. Их планируется использовать для выездов к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Ответственными за данный пункт назначены Минздрав и власти регионов.
Такие автомобили предназначены для работы реанимационных бригад, которые могут прямо в пути стабилизировать состояние пострадавшего, остановить кровотечение или провести интенсивную терапию.
В Минздраве заявили, что в настоящее время в распоряжении медицинских организаций находится 1337 реанимобилей.
В пресс-службе Минтранса сказали, что «до утверждения паспорта проекта комментарии по данному вопросу пока преждевременны».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье смертность в результате ДТП снизилась на 5,3% в январе — апреле.