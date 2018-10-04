СМИ: Число реанимобилей в России намерены увеличить в полтора раза

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Число реанимобилей в России собираются увеличить в полтора раза, сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию паспорта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленного Минтрансом.
СМИ: Число реанимобилей в России намерены увеличить в полтора раза
  • РИА Новости

Из документа следует, что до конца 2020 года будет приобретено не менее 844 машин скорой помощи класса С. Их планируется использовать для выездов к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Ответственными за данный пункт назначены Минздрав и власти регионов.

Такие автомобили предназначены для работы реанимационных бригад, которые могут прямо в пути стабилизировать состояние пострадавшего, остановить кровотечение или провести интенсивную терапию.

В Минздраве заявили, что в настоящее время в распоряжении медицинских организаций находится 1337 реанимобилей.

В пресс-службе Минтранса сказали, что «до утверждения паспорта проекта комментарии по данному вопросу пока преждевременны».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье смертность в результате ДТП снизилась на 5,3% в январе — апреле.

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