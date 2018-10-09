Возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн рублей у Минобороны России

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Возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн рублей, которые были выделены 31-му Государственному проектному институту специального строительства Минобороны России, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн рублей у Минобороны России
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Как передаёт РИА Новости, в 2012—2013 годах институт перечислил данные средства субподрядчику ООО «Радиострой».

«Свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО «31-й ГПИСС» оно не выполнило и платежи не возвратило», — отметили в ведомстве.

Следствие считает, что в институте не предприняли необходимые шаги по возврату авансов по банковским гарантиям, что сделало невозможным их взыскание.

Как подчёркивается, дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что по факту хищения средств из Фонда кино возбуждено дело

В середине мая суд постановил арестовать главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Он обвиняется в хищении 4,7 млрд рублей

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