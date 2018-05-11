Глава Северо-Западного управления Ростехнадзора арестован по делу о хищении 4,7 млрд рублей

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в хищении более 4,7 млрд рублей, передаёт объединённая пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
Глава Северо-Западного управления Ростехнадзора арестован по делу о хищении 4,7 млрд рублей
  • РИА Новости

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление ... в отношении Слабикова,  обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России, сроком на 2 месяца, по 9 июля 2018 года», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается, что Слабиков частично признал свою вину.

«Он просил суд избрать меру в виде домашнего ареста. Сумма хищения 4 763 350 000 рублей», — подчеркнули в ОПС.

Ранее URA.RU передавало, что экс-начальнику отдела Ростехнадзора в Свердловской области грозит 12 лет за взятку.

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