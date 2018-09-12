В МВД сообщили о возбуждении дела по факту хищения денег из Фонда кино

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Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает МВД России.
В МВД сообщили о возбуждении дела по факту хищения денег из Фонда кино
  • РИА Новости

«31 августа 2018 года следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России по фактам хищения денежных средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», — приводит сообщение пресс-службы МВД РИА Новости.

В настоящее время проходят оперативно-разыскные мероприятия.

В МВД не называют похищенную сумму.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия».

По данным следствия, Министерство культуры России выделило «Седьмой студии» около 70 млн рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 млн рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля «Сон в летнюю ночь».

11 сентября Московский городской суд продлил срок домашнего ареста российскому режиссёру Кириллу Серебренникову. В суде также добавили, что подобное решение принято в отношении ещё одного фигуранта рассматриваемого дела — бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

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