Суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 октября
- РИА Новости
«Суд по ходатайству следствия продлил срок домашнего ареста К. Серебренникову до 19 октября», — уточнил собеседник агентства.
В суде также добавили, что подобное решение принято в отношении ещё одного фигуранта рассматриваемого дела — бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы защиты Серебренникова и директора РАМТ Софьи Апфельбаум на продление срока домашнего ареста.
Режиссёр обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».
В августе 2017 года Серебренникова поместили под домашний арест.