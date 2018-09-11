Суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 октября

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Московский городской суд продлил до 19 октября срок домашнего ареста российскому режиссёру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя суда.
Суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 октября
  • РИА Новости

«Суд по ходатайству следствия продлил срок домашнего ареста К. Серебренникову до 19 октября», — уточнил собеседник агентства.

В суде также добавили, что подобное решение принято в отношении ещё одного фигуранта рассматриваемого дела — бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы защиты Серебренникова и директора РАМТ Софьи Апфельбаум на продление срока домашнего ареста. 

Режиссёр обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа». 

В августе 2017 года Серебренникова поместили под домашний арест.

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