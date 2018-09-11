Задержанные в США по подозрению в мошенничестве россияне частично признали вину

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В генконсульстве России в Нью-Йорке заявили, что россияне, которые были задержаны в США по подозрению в мошенничестве, частично признали вину.
Задержанные в США по подозрению в мошенничестве россияне частично признали вину
  • © Global Look Press

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела, они заявили о частичном признании своей вины», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, российским гражданам официально предъявили обвинения и отказали в выходе до суда под залог.

Подчёркивается, что американское правосудие предоставило адвокатов обвиняемым.

Следующее слушание по этому делу состоится 25 сентября.

Ранее сообщалось, что задержанных россиян могут перевести в тюрьму Нью-Йорка.

Подробнее — в материале RT.

По данным американских властей, 25 человек, в числе которых и россияне, создавали фиктивные рекламные объявления о продаже раритетных автомобилей.

Согласно заявлению Минюста США, им удалось заработать таким образом более $4,5 млн. 

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