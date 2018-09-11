Задержанные в США по подозрению в мошенничестве россияне частично признали вину
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«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела, они заявили о частичном признании своей вины», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, российским гражданам официально предъявили обвинения и отказали в выходе до суда под залог.
Подчёркивается, что американское правосудие предоставило адвокатов обвиняемым.
Следующее слушание по этому делу состоится 25 сентября.
Ранее сообщалось, что задержанных россиян могут перевести в тюрьму Нью-Йорка.
Подробнее — в материале RT.
По данным американских властей, 25 человек, в числе которых и россияне, создавали фиктивные рекламные объявления о продаже раритетных автомобилей.
Согласно заявлению Минюста США, им удалось заработать таким образом более $4,5 млн.