КЧС города Свободного ввела режим ЧС муниципального уровня из-за обрушения моста
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«На заседании КЧС по случаю обрушения виадука и. о. главы города Владимир Константинов предложил ввести в муниципальном образовании режим ЧС. Его решение было поддержано», — отметил собеседник.
Уточняется, что к месту инцидента выехали губернатор региона Василий Орлов и областной министр транспорта и строительства Александр Зеленин.
Ранее сообщалось, что на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился мост. Следователи начали проверку в связи с данным инцидентом.