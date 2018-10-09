КЧС города Свободного ввела режим ЧС муниципального уровня из-за обрушения моста

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) города Свободного в Амурской области ввела режим ЧС муниципального уровня в связи с обрушением моста на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«На заседании КЧС по случаю обрушения виадука и. о. главы города Владимир Константинов предложил ввести в муниципальном образовании режим ЧС. Его решение было поддержано», — отметил собеседник.

Уточняется, что к месту инцидента выехали губернатор региона Василий Орлов и областной министр транспорта и строительства Александр Зеленин.

Ранее сообщалось, что на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился мост. Следователи начали проверку в связи с данным инцидентом.