КЧС города Свободного ввела режим ЧС муниципального уровня из-за обрушения моста

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) города Свободного в Амурской области ввела режим ЧС муниципального уровня в связи с обрушением моста на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.
КЧС города Свободного ввела режим ЧС муниципального уровня из-за обрушения моста
  • © МЧС России по Амурской области

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«На заседании КЧС по случаю обрушения виадука и. о. главы города Владимир Константинов предложил ввести в муниципальном образовании режим ЧС. Его решение было поддержано», — отметил собеседник.

Уточняется, что к месту инцидента выехали губернатор региона Василий Орлов и областной министр транспорта и строительства Александр Зеленин.

Ранее сообщалось, что на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился мост. Следователи начали проверку в связи с данным инцидентом.

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