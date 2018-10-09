В России зафиксирован рост числа приехавших из стран G7 иностранцев

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Павел Астахов
В первом полугодии 2018 года выросла посещаемость России гражданами из стран «Большой семёрки» (G7). С соответствующей информацией в Единой межведомственной информационно-статистической системе ознакомился RT.
В России зафиксирован рост числа приехавших из стран G7 иностранцев
  • Reuters

Так, по данным за первое полугодие 2018 года, Россию посетили 157,4 тыс. граждан США. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года (129,9 тыс.).

Тенденция справедлива и для гостей из Великобритании. Из этого государства в Россию приехали 100,9 тыс. человек, что на 22% больше показателей первого полугодия 2017 года (82,7 тыс.).

Кроме того, увеличилось число посетивших Россию иностранцев из Германии (288,6 тыс. в первом полугодии 2018 года, +10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Франции (114,5 тыс., +11%), Италии (90 тыс., +3%), Японии (48,4 тыс., +4%) и Канады (28 тыс., +26%).

Российское направление стало более популярным среди граждан государств, не входящих в G7, — например, Мексики (44,2 тыс., +317%), Бразилии (42,4 тыс., +179%), Индии (67,9 тыс., +26%) и Китая (828,2 тыс.,+19%).

Напомним, что Россия участвовала в саммитах «Большой восьмёрки» (G8) до 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией страны G7 стали проводить встречи без России.

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